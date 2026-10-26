S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Albemarle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Albemarle eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Albemarle-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 135,21 USD. Bei einem Albemarle-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,396 Albemarle-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 93,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 692,77 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,72 Prozent.
Am Markt war Albemarle jüngst 11,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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