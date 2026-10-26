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S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Albemarle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Albemarle eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
84.64 EUR 0.50 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Albemarle-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 135,21 USD. Bei einem Albemarle-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,396 Albemarle-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 93,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 692,77 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,72 Prozent.

Am Markt war Albemarle jüngst 11,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Albemarle Analysen

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Datum Rating Analyst
16.11.17 Albemarle Hold Deutsche Bank AG
10.11.17 Albemarle Outperform RBC Capital Markets
09.11.17 Albemarle Neutral UBS AG
27.10.17 Albemarle Outperform BMO Capital Markets
25.09.17 Albemarle Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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