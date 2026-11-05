S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Alexandria Real Estate Equities-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alexandria Real Estate Equities-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alexandria Real Estate Equities-Anteile bei 103,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 97,087 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.466,02 USD, da sich der Wert einer Alexandria Real Estate Equities-Aktie am 04.11.2026 auf 46,00 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 4.466,02 USD entspricht einer negativen Performance von 55,34 Prozent.
Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alexandria Real Estate Equities
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alexandria Real Estate Equities
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen