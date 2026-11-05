S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 10 Jahren verloren

Frühe Anlage

05.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Alexandria Real Estate Equities-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alexandria Real Estate Equities-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alexandria Real Estate Equities-Anteile bei 103,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 97,087 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.466,02 USD, da sich der Wert einer Alexandria Real Estate Equities-Aktie am 04.11.2026 auf 46,00 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 4.466,02 USD entspricht einer negativen Performance von 55,34 Prozent.

Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net