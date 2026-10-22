S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 5 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

22.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allegion-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Allegion-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allegion-Papier bei 133,52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Allegion-Aktie investierten, hätten nun 7,490 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Allegion-Aktie auf 159,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.190,83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 19,08 Prozent.

Allegion wurde am Markt mit 13,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net