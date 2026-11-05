S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor einem Jahr abgeworfen

Lukratives Allegion-Investment?

05.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Allegion eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Allegion-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 165,81 USD. Bei einem Allegion-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,603 Allegion-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Allegion-Aktien wären am 04.11.2026 116,21 USD wert, da der Schlussstand 192,69 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,21 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Allegion belief sich zuletzt auf 15,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net