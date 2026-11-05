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Lukratives Allegion-Investment?

S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Allegion eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
170.85 EUR -0.40 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Allegion-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 165,81 USD. Bei einem Allegion-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,603 Allegion-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Allegion-Aktien wären am 04.11.2026 116,21 USD wert, da der Schlussstand 192,69 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,21 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Allegion belief sich zuletzt auf 15,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
30.07.19 Allegion In-line Imperial Capital
29.04.19 Allegion In-line Imperial Capital
25.02.19 Allegion In-line Imperial Capital
21.02.18 Allegion Overweight Barclays Capital
21.02.18 Allegion Outperform Imperial Capital

Information

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