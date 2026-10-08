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S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Allegion eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
130.75 EUR -0.55 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Allegion-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Allegion-Aktie an diesem Tag 178,27 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Allegion-Aktie investierten, hätten nun 56,095 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.296,97 USD, da sich der Wert einer Allegion-Aktie am 07.10.2026 auf 147,91 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 17,03 Prozent gleich.

Am Markt war Allegion jüngst 13,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.07.19 Allegion In-line Imperial Capital
29.04.19 Allegion In-line Imperial Capital
25.02.19 Allegion In-line Imperial Capital
21.02.18 Allegion Overweight Barclays Capital
21.02.18 Allegion Outperform Imperial Capital

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