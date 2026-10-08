S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor einem Jahr verloren

Lohnende Allegion-Anlage?

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Allegion eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Allegion -Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Allegion-Aktie an diesem Tag 178,27 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Allegion-Aktie investierten, hätten nun 56,095 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.296,97 USD, da sich der Wert einer Allegion-Aktie am 07.10.2026 auf 147,91 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 17,03 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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