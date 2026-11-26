Performance unter der Lupe

Das wäre der Verdienst eines frühen Allegion-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Allegion-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Allegion-Anteile bei 67,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Allegion-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,473 Allegion-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 283,02 USD, da sich der Wert eines Allegion-Papiers am 25.11.2026 auf 192,20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 183,02 Prozent.

Der Allegion-Wert an der Börse wurde auf 16,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net