S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Tower von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitables American Tower-Investment?

Vor Jahren American Tower-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.04.2016 wurde das American Tower-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 104,13 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 USD in die American Tower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,603 Anteilen. Die gehaltenen American Tower-Anteile wären am 27.04.2026 1.683,47 USD wert, da der Schlussstand 175,30 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,35 Prozent vermehrt.

American Tower war somit zuletzt am Markt 83,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net