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S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Tower-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Tower Corp.
167.20 EUR -1.10 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen

Das American Tower-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 105,71 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,598 American Tower-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (189,00 USD), wäre die Investition nun 17.879,10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,79 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Tower belief sich jüngst auf 87,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.02.19 American Tower Perform Oppenheimer & Co. Inc.
02.11.18 American Tower Hold Deutsche Bank AG
11.09.17 American Tower Buy UBS AG
28.04.17 American Tower Outperform RBC Capital Markets
31.10.16 American Tower Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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