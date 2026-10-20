S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Tower von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in American Tower-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 1 Jahr wurde das American Tower-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Tower-Papier an diesem Tag 193,08 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,792 American Tower-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.479,49 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 19.10.2026 auf 183,03 USD belief. Mit einer Performance von -5,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war American Tower jüngst 86,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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