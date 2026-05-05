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Profitabler American Tower-Einstieg?

S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Tower-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

12.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in American Tower eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Tower Corp.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem American Tower-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 200,29 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die American Tower-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,499 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 177,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,61 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,39 Prozent verringert.

Der Börsenwert von American Tower belief sich jüngst auf 82,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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