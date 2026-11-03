S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Tower-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

American Tower-Investment im Blick

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Tower-Einstiegs gewesen.

Das American Tower-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 280,60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 3,564 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 188,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 671,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32,89 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte American Tower einen Börsenwert von 87,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net