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American Tower-Investment im Blick

S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Tower-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Tower-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Tower Corp.
166.95 EUR -0.25 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen

Das American Tower-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 280,60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 3,564 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 188,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 671,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32,89 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte American Tower einen Börsenwert von 87,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.02.19 American Tower Perform Oppenheimer & Co. Inc.
02.11.18 American Tower Hold Deutsche Bank AG
11.09.17 American Tower Buy UBS AG
28.04.17 American Tower Outperform RBC Capital Markets
31.10.16 American Tower Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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