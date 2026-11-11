S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnendes American Water Works-Investment?

11.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das American Water Works-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die American Water Works-Aktie letztlich bei 123,50 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die American Water Works-Aktie investierten, hätten nun 0,810 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,75 USD, da sich der Wert einer American Water Works-Aktie am 10.11.2026 auf 150,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,75 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von American Water Works bezifferte sich zuletzt auf 29,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net