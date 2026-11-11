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Lohnendes American Water Works-Investment?

S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Water Works Co Inc
134.30 EUR 1.75 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das American Water Works-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die American Water Works-Aktie letztlich bei 123,50 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die American Water Works-Aktie investierten, hätten nun 0,810 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,75 USD, da sich der Wert einer American Water Works-Aktie am 10.11.2026 auf 150,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,75 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von American Water Works bezifferte sich zuletzt auf 29,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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American Water Works Analysen

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Datum Rating Analyst
26.04.17 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
14.10.16 American Water Works Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
06.09.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
06.05.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
01.12.14 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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