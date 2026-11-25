Performance unter der Lupe

Vor Jahren American Water Works-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden American Water Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,36 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die American Water Works-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,481 Anteilen. Die gehaltenen American Water Works-Anteile wären am 24.11.2026 20.225,93 USD wert, da der Schlussstand 150,40 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 102,26 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von American Water Works belief sich zuletzt auf 29,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net