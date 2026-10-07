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Lukrative American Water Works-Investition?

S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Water Works von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Water Works Co Inc
113.55 EUR -0.15 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen

Das American Water Works-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 142,51 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,017 American Water Works-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 898,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent verringert.

American Water Works war somit zuletzt am Markt 25,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.04.17 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
14.10.16 American Water Works Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
06.09.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
06.05.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
01.12.14 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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