S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Water Works von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Das American Water Works-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 142,51 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,017 American Water Works-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 898,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent verringert.
American Water Works war somit zuletzt am Markt 25,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Water Works
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Water Works
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen