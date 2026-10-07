S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Water Works von vor einem Jahr verloren

Lukrative American Water Works-Investition?

07.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das American Water Works-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 142,51 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,017 American Water Works-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 898,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent verringert.

American Water Works war somit zuletzt am Markt 25,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net