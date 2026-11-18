S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Water Works von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Water Works-Einstiegs gewesen.
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Am 18.11.2021 wurde das American Water Works-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American Water Works-Anteile an diesem Tag bei 171,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das American Water Works-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,831 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American Water Works-Aktie auf 148,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 863,90 USD wert. Damit wäre die Investition um 13,61 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete American Water Works eine Marktkapitalisierung von 30,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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