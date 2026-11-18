Lukratives American Water Works-Investment?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Water Works-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 18.11.2021 wurde das American Water Works -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American Water Works-Anteile an diesem Tag bei 171,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das American Water Works-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,831 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American Water Works-Aktie auf 148,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 863,90 USD wert. Damit wäre die Investition um 13,61 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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