Lohnende Ameriprise Financial-Anlage?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ameriprise Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Ameriprise Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 113,14 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,839 Ameriprise Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.351,78 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 19.11.2026 auf 492,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +335,18 Prozent.

Ameriprise Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net