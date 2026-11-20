S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ameriprise Financial-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Ameriprise Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 113,14 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,839 Ameriprise Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.351,78 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 19.11.2026 auf 492,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +335,18 Prozent.
Ameriprise Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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