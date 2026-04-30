S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Ameriprise Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ameriprise Financial-Papier 258,40 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 38,700 Ameriprise Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 474,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.374,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,74 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Ameriprise Financial betrug jüngst 43,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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