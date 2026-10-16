S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ameriprise Financial-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Ameriprise Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ameriprise Financial-Papier letztlich bei 289,87 USD. Bei einem Ameriprise Financial-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,498 Ameriprise Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 502,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17.338,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,38 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Ameriprise Financial zuletzt 43,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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