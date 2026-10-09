S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Ameriprise Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 3 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 326,25 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,065 Ameriprise Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 1.529,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 499,08 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,97 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 43,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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