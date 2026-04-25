S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ameriprise Financial-Anleger freuen

Ameriprise Financial-Top-Dividende

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Ameriprise Financial-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Ameriprise Financial am 29.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,28 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,46 Prozent. Alles in allem schüttet Ameriprise Financial 596,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 3,83 Prozent angehoben.

Ameriprise Financial-Dividendenrendite

Letztlich notierte die Ameriprise Financial-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 475,38 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,28 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,09 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Ameriprise Financial-Kurs via New York 83,97 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 86,61 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Ameriprise Financial

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 6,75 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,42 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Ameriprise Financial

Ameriprise Financial ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 43,279 Mrd. USD. Ameriprise Financial verfügt über ein KGV von aktuell 13,51. Der Umsatz von Ameriprise Financial betrug in 2025 18,912 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 36,28 USD.

Redaktion finanzen.net