S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Archer Daniels Midland-Anleger freuen

Dividende im Fokus

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Archer Daniels Midland-Anleger.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Archer Daniels Midland am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,04 USD je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 2,00 USD angesetzt wurde. 987,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Archer Daniels Midland-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,203 Prozent vergrößert.

Archer Daniels Midland- Dividendenrendite im Blick

Der Archer Daniels Midland-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 77,53 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Archer Daniels Midland-Aktie eine Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,96 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Archer Daniels Midland via New York 62,54 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 69,98 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Archer Daniels Midland

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,07 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,66 Prozent fallen.

Archer Daniels Midland-Hauptdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Archer Daniels Midland steht aktuell bei 37,686 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Archer Daniels Midland beläuft sich aktuell auf 25,81. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Archer Daniels Midland auf 80,335 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 2,23 USD aus.

Redaktion finanzen.net