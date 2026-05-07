DAX24.340 -1,3%Est505.913 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 -0,1%Nas26.118 +1,2%Bitcoin67.894 -0,4%Euro1,1769 +0,3%Öl101,4 -1,9%Gold4.707 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester - NASDAQ mit Rekord -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Palantir-Partner Innodata schlägt alle Prognosen - Aktie haussiert Palantir-Partner Innodata schlägt alle Prognosen - Aktie haussiert
Cathie Wood trennt sich weiter von AMD-Aktien: Sollten auch Anleger umschichten? Cathie Wood trennt sich weiter von AMD-Aktien: Sollten auch Anleger umschichten?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividende im Fokus

S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Archer Daniels Midland-Anleger freuen

08.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Archer Daniels Midland-Anleger freuen | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Archer Daniels Midland-Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Archer Daniels Midland Co. (ADM)
65,64 EUR -0,30 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Archer Daniels Midland am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,04 USD je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 2,00 USD angesetzt wurde. 987,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Archer Daniels Midland-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,203 Prozent vergrößert.

Archer Daniels Midland- Dividendenrendite im Blick

Der Archer Daniels Midland-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 77,53 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Archer Daniels Midland-Aktie eine Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,96 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Archer Daniels Midland via New York 62,54 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 69,98 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Archer Daniels Midland

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,07 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,66 Prozent fallen.

Archer Daniels Midland-Hauptdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Archer Daniels Midland steht aktuell bei 37,686 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Archer Daniels Midland beläuft sich aktuell auf 25,81. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Archer Daniels Midland auf 80,335 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 2,23 USD aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Archer Daniels Midland und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Archer Daniels Midland Co. (ADM)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Archer Daniels Midland Co. (ADM)

DatumRatingAnalyst
29.04.2019Archer Daniels Midland OutperformBMO Capital Markets
02.05.2018Archer Daniels Midland NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
22.01.2018Archer Daniels Midland HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.11.2017Archer Daniels Midland SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
24.10.2017Archer Daniels Midland SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
29.04.2019Archer Daniels Midland OutperformBMO Capital Markets
22.01.2018Archer Daniels Midland HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
06.01.2017Archer Daniels Midland Market PerformBMO Capital Markets
15.12.2016Archer Daniels Midland HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.05.2016Archer Daniels Midland OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.05.2018Archer Daniels Midland NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
12.07.2016Archer Daniels Midland HoldBB&T Capital Markets
28.04.2016Archer Daniels Midland HoldStandpoint Research
30.01.2015Archer Daniels Midland HoldMiller Tabak
04.12.2014Archer Daniels Midland HoldMiller Tabak
DatumRatingAnalyst
01.11.2017Archer Daniels Midland SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
24.10.2017Archer Daniels Midland SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
14.12.2006Archer-Daniels underperformCrédit Suisse
14.11.2006Archer Daniels Midland verkaufenJaindl & Mautz
11.10.2006Archer Daniels Midland verkaufenJaindl & Mautz

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Archer Daniels Midland Co. (ADM) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen