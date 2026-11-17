Frühe Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Assurant gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Assurant-Papier bei 86,32 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Assurant-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,585 Assurant-Anteilen. Die gehaltenen Assurant-Papiere wären am 16.11.2026 3.751,16 USD wert, da der Schlussstand 323,80 USD betrug. Mit einer Performance von +275,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Assurant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net