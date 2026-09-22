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Assurant-Anlage im Blick

S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Assurant-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assurant IncShs
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Heute vor 10 Jahren wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 91,28 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Assurant-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,553 Assurant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 30.387,82 USD, da sich der Wert einer Assurant-Aktie am 21.09.2026 auf 277,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 203,88 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Assurant zuletzt 13,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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