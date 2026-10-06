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Assurant-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Assurant-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assurant IncShs
237.00 EUR -1.00 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen

Am 06.10.2023 wurde das Assurant-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Assurant-Anteile betrug an diesem Tag 145,54 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Assurant-Aktie investierten, hätten nun 6,871 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.830,49 USD, da sich der Wert einer Assurant-Aktie am 05.10.2026 auf 266,41 USD belief. Damit wäre die Investition 83,05 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Assurant eine Börsenbewertung in Höhe von 13,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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