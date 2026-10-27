S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Assurant-Aktie Investoren gebracht.
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Das Assurant-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 212,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Assurant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,713 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 1.353,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 287,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,33 Prozent vermehrt.
Assurant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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