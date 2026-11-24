Rentable Atmos Energy-Investition?

Vor Jahren Atmos Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Atmos Energy -Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Atmos Energy-Papiers betrug an diesem Tag 95,00 USD. Bei einem Atmos Energy-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 105,263 Atmos Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 169,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.818,95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,19 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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