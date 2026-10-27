S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Atmos Energy-Aktien verdienen können.
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Vor 5 Jahren wurde die Atmos Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 91,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,896 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.866,31 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Papiers am 26.10.2026 auf 171,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,63 Prozent.
Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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