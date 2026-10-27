DAX 25.632 +0,9%ESt50 6.172 +0,9%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,73 +2,2%Nas 26.511 +1,3%Bitcoin 72.268 +0,9%Euro 1,1145 -0,3%Öl 113,8 -1,7%Gold 4.061 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Atmos Energy-Investition?

S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Atmos Energy-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atmos Energy Corp.
152.40 EUR -1.00 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde die Atmos Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 91,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,896 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.866,31 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Papiers am 26.10.2026 auf 171,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,63 Prozent.

Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Atmos Energy Aktie News

Werbung

Atmos Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Atmos Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.02.18 Atmos Energy Underweight Barclays Capital
18.11.16 Atmos Energy Buy Seaport Global Securities
31.10.16 Atmos Energy Buy Argus Research Company
30.03.16 Atmos Energy Buy BB&T Capital Markets
11.01.16 Atmos Energy Underweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.