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Atmos Energy-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Atmos Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atmos Energy Corp.
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Heute vor 1 Jahr wurden Atmos Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 175,54 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Atmos Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,967 Atmos Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 162,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.250,31 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 9.250,31 USD entspricht einer negativen Performance von 7,50 Prozent.

Der Marktwert von Atmos Energy betrug jüngst 27,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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