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Rentable Avery Dennison-Investition?

S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Avery Dennison gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avery Dennison Corp.
148.70 EUR -0.75 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen

Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 205,42 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Avery Dennison-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,681 Avery Dennison-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.161,33 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 12.10.2026 auf 167,65 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,39 Prozent verringert.

Der Avery Dennison-Wert an der Börse wurde auf 12,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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29.03.18 Avery Dennison Market Perform BMO Capital Markets
02.05.16 Avery Dennison Overweight Barclays Capital
14.04.15 Avery Dennison Hold BB&T Capital Markets
12.12.14 Avery Dennison Buy Topeka Capital Markets
02.10.09 Avery Dennison sell UBS AG

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