S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable Avery Dennison-Investition?

13.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Avery Dennison gewesen.

Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 205,42 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Avery Dennison-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,681 Avery Dennison-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.161,33 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 12.10.2026 auf 167,65 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,39 Prozent verringert.

Der Avery Dennison-Wert an der Börse wurde auf 12,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net