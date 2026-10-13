S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Avery Dennison gewesen.
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Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 205,42 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Avery Dennison-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,681 Avery Dennison-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.161,33 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 12.10.2026 auf 167,65 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,39 Prozent verringert.
Der Avery Dennison-Wert an der Börse wurde auf 12,73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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