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S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: Hätte sich ein Investment in Baker Hughes vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Hätte sich eine Baker Hughes-Investition vor Jahren gelohnt?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
42.70 EUR 0.79 EUR 1.88 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Baker Hughes-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Baker Hughes-Papier 47,87 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 208,899 Baker Hughes-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 47,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.000,00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Baker Hughes eine Börsenbewertung in Höhe von 47,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
10.10.18 Baker Hughes A Outperform Wolfe Research
20.08.18 Baker Hughes A Buy B. Riley FBR
06.07.18 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
08.03.18 Baker Hughes A Buy UBS AG

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