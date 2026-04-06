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Rentables Baker Hughes-Investment?

S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

13.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
53,39 EUR -0,11 EUR -0,21%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,88 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 503,018 Baker Hughes-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31.604,63 USD wert. Damit wäre die Investition um 216,05 Prozent gestiegen.

Baker Hughes wurde am Markt mit 62,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Baker Hughes Inc.

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08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
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19.10.2017Baker Hughes A NeutralUBS AG
10.10.2017Baker Hughes A HoldDeutsche Bank AG
17.07.2017Baker Hughes A Mkt PerformFBR & Co.
14.07.2017Baker Hughes A No Rating at TimeBMO Capital Markets
21.06.2017Baker Hughes NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
31.10.2005Baker Hughes underweightMorgan Stanley

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