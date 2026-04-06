S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,88 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 503,018 Baker Hughes-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31.604,63 USD wert. Damit wäre die Investition um 216,05 Prozent gestiegen.
Baker Hughes wurde am Markt mit 62,14 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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