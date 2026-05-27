DAX24.955 -0,6%Est506.005 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -0,1%Nas26.987 +0,1%Bitcoin61.578 -2,5%Euro1,1614 -0,4%Öl97,05 +5,5%Gold4.456 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street stabil -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht
UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Baker Hughes-Anlage im Blick

S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 3 Jahren eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
53,26 EUR -1,76 EUR -3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 01.06.2023 wurde das Baker Hughes-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baker Hughes-Aktie an diesem Tag bei 28,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,495 Baker Hughes-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 63,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 223,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,28 Prozent zugenommen.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Baker Hughes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Baker Hughes Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Baker Hughes Inc.

DatumRatingAnalyst
04.02.2019Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
10.10.2018Baker Hughes A OutperformWolfe Research
20.08.2018Baker Hughes A BuyB. Riley FBR
06.07.2018Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2019Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
10.10.2018Baker Hughes A OutperformWolfe Research
20.08.2018Baker Hughes A BuyB. Riley FBR
06.07.2018Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.10.2017Baker Hughes A NeutralUBS AG
10.10.2017Baker Hughes A HoldDeutsche Bank AG
17.07.2017Baker Hughes A Mkt PerformFBR & Co.
14.07.2017Baker Hughes A No Rating at TimeBMO Capital Markets
21.06.2017Baker Hughes NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
31.10.2005Baker Hughes underweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Baker Hughes Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen