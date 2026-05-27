S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 3 Jahren eingebracht

Baker Hughes-Anlage im Blick

Bei einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.06.2023 wurde das Baker Hughes-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baker Hughes-Aktie an diesem Tag bei 28,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,495 Baker Hughes-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 63,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 223,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,28 Prozent zugenommen.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net