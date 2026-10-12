S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr eingebracht

Lohnende Baker Hughes-Investition?

12.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Baker Hughes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.10.2025 wurde die Baker Hughes-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Baker Hughes-Anteile 45,04 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,202 Baker Hughes-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 56,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.258,88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,89 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 56,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net