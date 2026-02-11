DAX24.867 -0,2%Est505.989 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.612 -0,5%Euro1,1856 -0,1%Öl68,30 +0,8%Gold4.975 -1,4%
Frühe Investition

S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

16.02.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Baker Hughes gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
52,49 EUR 0,69 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 16.02.2021 wurde das Baker Hughes-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Baker Hughes-Papiers betrug an diesem Tag 23,23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Baker Hughes-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,305 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 263,45 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Papiers am 13.02.2026 auf 61,20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 163,45 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Baker Hughes eine Marktkapitalisierung von 60,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

