Baker Hughes-Investition

Investoren, die vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Baker Hughes-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Baker Hughes-Aktie bei 23,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Baker Hughes-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,088 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.885,94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 88,59 Prozent vermehrt.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net