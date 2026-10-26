S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 26.10.2021 wurde die Baker Hughes-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,893 Baker Hughes-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 217,44 USD, da sich der Wert einer Baker Hughes-Aktie am 23.10.2026 auf 55,86 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 117,44 Prozent zugenommen.
Baker Hughes wurde am Markt mit 55,35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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