S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of New York Mellon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Bank of New York Mellon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Bank of New York Mellon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of New York Mellon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 47,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,107 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 310,01 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 25.11.2026 auf 147,16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 210,01 Prozent vermehrt.
Bank of New York Mellon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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