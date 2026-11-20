Bank of New York Mellon-Investition im Blick

Anleger, die vor Jahren in Bank of New York Mellon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bank of New York Mellon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57,07 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 175,223 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 144,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.377,61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 153,78 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Bank of New York Mellon belief sich zuletzt auf 99,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net