S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bank of New York Mellon eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurde die Bank of New York Mellon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 59,71 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,748 Bank of New York Mellon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.433,76 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 22.10.2026 auf 145,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 143,38 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Bank of New York Mellon einen Börsenwert von 98,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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