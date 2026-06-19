Bank of New York Mellon-Investition im Blick

S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of New York Mellon von vor 3 Jahren verdient

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Bank of New York Mellon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 3 Jahren wurden Bank of New York Mellon-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,03 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 232,396 Bank of New York Mellon-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 33.797,35 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 25.06.2026 auf 145,43 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 33.797,35 USD entspricht einer Performance von +237,97 Prozent. Am Markt war Bank of New York Mellon jüngst 98,89 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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