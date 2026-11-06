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Profitable Bank of New York Mellon-Investition?

S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of New York Mellon von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Bank of New York Mellon eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of New York Mellon
131.00 EUR -4.00 EUR -2.96 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Bank of New York Mellon-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Bank of New York Mellon-Aktie betrug an diesem Tag 108,42 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,922 Bank of New York Mellon-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,04 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 05.11.2026 auf 147,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,04 Prozent vermehrt.

Bank of New York Mellon war somit zuletzt am Markt 102,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.06.19 Bank of New York Mellon Hold Deutsche Bank AG
02.01.18 Bank of New York Mellon Overweight Barclays Capital
03.01.17 Bank of New York Mellon Overweight Barclays Capital
25.04.16 Bank of New York Mellon Buy Deutsche Bank AG
22.04.16 Bank of New York Mellon Buy UBS AG

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