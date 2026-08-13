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S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baxter International von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baxter International-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baxter International Inc.
21.82 EUR -0.19 EUR -0.86 %
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Am 20.08.2025 wurden Baxter International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Baxter International-Aktie an diesem Tag 24,27 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41,203 Baxter International-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 26,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.097,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,77 Prozent angezogen.

Insgesamt war Baxter International zuletzt 13,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
16.10.18 Baxter International Underweight Barclays Capital
28.07.17 Baxter International Neutral UBS AG
27.07.17 Baxter International Overweight Barclays Capital
14.07.17 Baxter International Outperform BMO Capital Markets
30.06.17 Baxter International Overweight Cantor Fitzgerald

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