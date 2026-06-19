S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren eingefahren

Performance im Blick

Vor Jahren Berkshire Hathaway-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Berkshire Hathaway-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 139,71 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,158 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 487,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3.491,59 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.491,59 USD entspricht einer Performance von +249,16 Prozent.

Der Börsenwert von Berkshire Hathaway belief sich zuletzt auf 1,07 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net