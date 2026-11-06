S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren abgeworfen

Berkshire Hathaway-Investmentbeispiel

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Berkshire Hathaway-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Berkshire Hathaway-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 287,88 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 34,737 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.880,85 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Anteils am 05.11.2026 auf 572,33 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98,81 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Berkshire Hathaway einen Börsenwert von 1,24 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net