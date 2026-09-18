S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berkshire Hathaway-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Profitabler Berkshire Hathaway-Einstieg?

18.09.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Berkshire Hathaway-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Berkshire Hathaway-Papier bei 145,01 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,896 Berkshire Hathaway-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 509,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.511,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 251,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Berkshire Hathaway belief sich zuletzt auf 1,11 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net