S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren abgeworfen

Berkshire Hathaway-Investition im Blick

24.07.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Berkshire Hathaway-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Berkshire Hathaway-Papier bei 144,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,156 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.07.2026 auf 490,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33.945,37 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 239,45 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Berkshire Hathaway zuletzt 1,05 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net