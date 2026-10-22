S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Bio-Techne-Anlage?

22.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bio-Techne gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bio-Techne -Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Bio-Techne-Papier bei 63,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,764 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (72,64 USD), wäre das Investment nun 11.387,36 USD wert. Damit wäre die Investition 13,87 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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