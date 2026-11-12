S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bio-Techne-Investment von vor 10 Jahren verdient

Hochrechnung

12.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bio-Techne-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Bio-Techne-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,62 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Bio-Techne-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 375,622 Bio-Techne-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27.345,29 USD, da sich der Wert einer Bio-Techne-Aktie am 11.11.2026 auf 72,80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 173,45 Prozent angewachsen.

Alle Bio-Techne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net