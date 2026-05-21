S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden BlackRock-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 364,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackRock-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,275 BlackRock-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 1.073,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294,71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 194,71 Prozent.

BlackRock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 174,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net