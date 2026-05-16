S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BlackRock gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BlackRock-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 840,14 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,903 BlackRock-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.877,62 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 15.05.2026 auf 1.081,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,78 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von BlackRock belief sich jüngst auf 176,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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