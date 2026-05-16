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Lukratives BlackRock-Investment?

S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

18.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BlackRock gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
923,20 EUR -11,20 EUR -1,20%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BlackRock-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 840,14 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,903 BlackRock-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.877,62 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 15.05.2026 auf 1.081,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,78 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BlackRock belief sich jüngst auf 176,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
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08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
15.04.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.05.2015BlackRock Equal WeightBarclays Capital
18.05.2012BlackRock neutralUBS AG
26.03.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
25.02.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.03.2008BlackRock underperformCredit Suisse Group

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